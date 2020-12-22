Токио, 22 декабря, 2020, 11:52 — ИА Регнум. В сети появились шпионские снимки дорожных испытаний прототипа полноразмерного вседорожника Toyota Land Cruiser нового поколения. Фотографии размещены на сайте Autohome.

Autohome Новая Toyota Land Cruiser в камуфляже

Продаваться новинка скорее всего будет под индексом 300. Собран автомобиль на модульной «тележке» TNGA. Модель с такой платформой лишится лонжеронной рамы и получит несущую конструкцию кузова. Это связано с тем, что TNGA не предполагает использование рамного шасси.

Вместо двигателя внутреннего сгорания V8 рабочим объёмом 4,6 л у Land Cruiser нового поколения может быть установлен гибридный агрегат, состоящий из двигателя объёмом 3,5 л мощностью 299 л. с. и мотора производительностью 180 л. с.

Также в линейке двигателей может появиться битурбированный 3,5-литровый мотор V6 (серия V35A-FTS) производительностью 415 л. с.

Официальная премьера Land Cruiser следующего поколения намечена на апрель следующего года.

Напомним, в начале декабря текущего года дилеры компании Toyota начали продажи нового поколения водородного седана Toyota Mirai. Дальность хода автомобиля достигает 850 км.

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