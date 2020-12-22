Обнародованы фотографии нового Toyota Land Cruiser
Токио, 22 декабря, 2020, 11:52 — ИА Регнум. В сети появились шпионские снимки дорожных испытаний прототипа полноразмерного вседорожника Toyota Land Cruiser нового поколения. Фотографии размещены на сайте Autohome.
Продаваться новинка скорее всего будет под индексом 300. Собран автомобиль на модульной «тележке» TNGA. Модель с такой платформой лишится лонжеронной рамы и получит несущую конструкцию кузова. Это связано с тем, что TNGA не предполагает использование рамного шасси.
Вместо двигателя внутреннего сгорания V8 рабочим объёмом 4,6 л у Land Cruiser нового поколения может быть установлен гибридный агрегат, состоящий из двигателя объёмом 3,5 л мощностью 299 л. с. и мотора производительностью 180 л. с.
Также в линейке двигателей может появиться битурбированный 3,5-литровый мотор V6 (серия V35A-FTS) производительностью 415 л. с.
Официальная премьера Land Cruiser следующего поколения намечена на апрель следующего года.
Напомним, в начале декабря текущего года дилеры компании Toyota начали продажи нового поколения водородного седана Toyota Mirai. Дальность хода автомобиля достигает 850 км.
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