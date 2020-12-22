Москва, 22 декабря, 2020, 11:51 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, обязывающий медицинские учреждения сообщать правоохранительным органам о пациентах, чья личность не установлена. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В больничной палате

Ранее медорганизации обязаны были передавать полиции сведения о поступлении пациентов при наличии у них определенных признаков причинения вреда здоровью.

Однако такая обязанность не была предусмотрена, если пациент по состоянию здоровья, в силу возраста или из-за других причин не может сообщить данные о себе, а также в случае смерти пациента, личность которого не установлена.

Сейчас же в законе прописаны правовые основания для медицинских организаций, чтобы сообщать сведения о гражданах, личность которых не установлена.

В документе используется формулировка «пациент, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сообщить данные о своей личности».