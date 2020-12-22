Москва, 22 декабря, 2020, 11:51 — ИА Регнум. В ноябре 2020 года в Москве зарегистрировали 11 440 договоров ипотечного кредитования, сообщили 21 декабря в пресс-службе управления Росреестра по Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

Результаты ноября оказались на 5% ниже октябрьских, когда зарегистрировали 12 103 ипотечных соглашения. Тем не менее они на 55% превысили показатели ноября 2019 года — тогда заключили 7387 таких соглашений.

Всего в Москве с начала года зарегистрировали 91 211 ипотечных договоров — на 15% больше, чем годом ранее.

«В Москве на рынке жилищного ипотечного кредитования, как и в ситуации со «вторичкой», зарегистрирован один из максимальных в текущем году показателей — 11,4 тыс. договоров, больше только в октябре», — прокомментировал статистику глава столичного управления Игорь Майданов.

По его словам, высокие показатели объясняются программой льготного кредитования жилья в новостройках.