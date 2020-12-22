Махачкала, 22 декабря, 2020, 11:49 — ИА Регнум. Группа сотрудников администрации Курахского района Дагестана привлечена к ответственности за коррупционные нарушения. Чиновники не указали в декларациях полные сведения о своих доходах и имуществе, сообщили ИА REGNUM 22 декабря в пресс-службе прокуратуры республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновники

Установлено, что 14 должностных лиц районной администрации представили неполные сведения о своих доходах, расходах и имущественных обязательствах за 2019 год. По представлению прокуратуры нарушившие закон муниципальные служащие привлечены к дисциплинарной ответственности.

Читайте также: Семь депутатов в Дагестане остались без мандатов

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в том же Курахском районе Дагестана семь депутатов муниципального собрания сложили полномочия по требованию прокуратуры за предоставление недостоверных сведений о своих доходах.