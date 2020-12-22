Кострома, 22 декабря, 2020, 11:49 — ИА Регнум. Открытие храмового комплекса Костромского кремля, воссоздаваемого в Центральном парке Костромы, переносится на 2022 год. Об этом сообщает «K1NEWS».

Наталья Диева Костромской кремль

Из-за пандемии коронавируса строители не могут получить необходимые материалы в нужные сроки. Возобновить работы планируется в марте 2021 года, открыть кремль для посетителей — в 2022 году.

Напомним, основные сооружения ансамбля Костромского кремля (Успенский собор — XVI—XIX века, Богоявленский собор с колокольней — XVIII—XIX века, два дома Соборного причта — 1780-е годы и каменная ограда с несколькими воротами и калитками — XVIII—XIX века) были взорваны в 1930-х годах.

В 2015 году храмовый комплекс начали восстанавливать по старым рисункам и чертежам. Средства на эти цели выделил президент ООО «Корпорация ВИТ» Виктор Тырышкин. На данный момент строители восстановили Богоявленский собор и колокольню.