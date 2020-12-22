Санкт-Петербург, 22 декабря, 2020, 11:53 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга разрешил гражданину Украины Игорю Русанову, бывшему участнику телешоу «Дом-2», вернуться в Россию к своей супруге Юлии Щегловой. Об этом 22 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Инстаграм Игоря Русанова. Суд Петербурга разрешил участнику «Дом-2» Русанову вернуться в Россию.

Напомним, бывший участник скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Игорь Русанов обжаловал в суде решение ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которое наложило для него запрет на въезд в РФ за неоднократное совершение административного правонарушения.

О запрете на пересечение границы России мужчина узнал случайно, после чего обратился в суд в Санкт-Петербурге, где длительное время проживал и где владеет кафе.

«Истец полагал, что, в данном случае, очевидна несоразмерность вмешательства в личную жизнь, а «выдворение оседлого мигранта приводит к нарушению его права на уважение частной жизни», — пояснили в ОПС.

В результате суд с истцом согласился и отменил решение ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти от 18 мая 2019 года о запрете въезда в РФ гражданину Украины Игорю Русанову.

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Напомним, 18 декабря телеканал ТНТ объявил о закрытии проекта «Дом-2». Последний выпуск одного из самых скандальных телешоу в истории России состоится 30 декабря 2020 года.