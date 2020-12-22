Тутаев, Ярославская область, 22 декабря, 2020, 11:46 — ИА Регнум. В Ярославской области избранного директора АО «Тутаевская ПГУ» (производит тепло и электроэнергию) Сергея Радачинского не пустили на предприятие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил конкурсный управляющий акционера предприятия — АО «Ярославская генерирующая компания» Максим Дёмин.

Избранного директора «ТПГУ» не пускают на предприятие

Предприятием вновь руководит прежний директор — Иван Воеводин. Ещё насколько дней назад на сайте значился Радачинский. Представитель акционера считает, что произошёл «силовой захват предприятия». Об этом он написал в письме на имя заместителя губернатора Ярославской области Андрея Шабалина.

«18 декабря 2020 года, находясь на своем рабочем месте, законно избранный генеральный директор Общества — Радачинский Сергей Николаевич был силой выдворен с территории предприятия неустановленными лицами в сопровождении уволенного руководителя Воеводина Ивана Александровича. О данном факте Радачинским С.Н. было сообщено в полицию», — говорится в письме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурсный управляющий «Ярославской генерирующей компании» в ноябре сменил совет директоров «Тутаевской ПГУ» и назначил нового генерального директора. Поводом стал отказ прежнего директора Ивана Воеводина обращаться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве «ТПГУ» из-за долгов перед «ВЭБ.РФ» и другими кредиторами. С этим не согласился один из бывших членов совета директоров, директор бюджетного учреждения «Корпорации развития малого и среднего предпринимательства» Сергей Одноколов, который обратился в суд с требованием отменить решения нового совета директоров. В качестве обеспечительных мер суд принял решение о запрете регистрации Радачинского в качестве директора в Едином госреестре юридических лиц.

Конкурсный управляющий «Ярославской генерирующей компании» попытку установить контроль над «Тутаевской ПГУ» объясняет тем, что действия администрации компании шли в ущерб кредиторам. В письме на имя заместителя губернатора он пишет о продаже электроэнергии по заниженным ценам.

«Полагаю, что все вышеописанные действия со стороны Одноколова С.М. и Воеводина И.А. совместно с заинтересованными лицами, направлены на воспрепятствование новому руководству Общества и мне, как лицу, единолично осуществляющему все права участника (акционера) Тутаевской ПГУ, защищающего права его кредиторов, в проведении проверки обоснованности расходования бывшим руководством АО «Тутаевская ПГУ» бюджетных денежных средств, с учетом неисполненных обязательств перед кредиторами на сумму более трех миллиардов рублей, в том числе перед ГК ВЭБ. РФ, ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль», АО «ЯГК», АО «ОДК-Газовые турбины» и другими. А также проведению служебной проверки в отношении бездоговорного отпуска электроэнергии с последующим небескорыстным «прощением» десятков миллионов рублей потребителю», — говорится в письме конкурсного управляющего «ЯГК» на имя замгубернатора Ярославской области Андрея Шабалина.

Конфликт представителя собственника и региональных властей никак не сказывается на работе станции, которая функционирует в обычном режиме. ИА REGNUM запросило комментарий ситуации в правительстве Ярославской области.