Киев, 22 декабря, 2020, 11:49 — ИА Регнум. Процедура вакцинации от COVID-19 жителей ДНР и ЛНР будет проходить исключительно на подконтрольной Украине территории. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников 22 декабря в интервью телеканалу «Суспильне».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

"Мы можем предложить людям вакцинацию на подконтрольной территории, но она не делается онлайн — люди должны иметь возможность въехать», — сказал он.

Резников отметил, что очерёдность вакцинации различных групп населения пока не определена, отметив, что в первую очередь, вероятнее всего, вакцину получат врачи и пожилые люди.

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Чиновник также добавил, что данный вопрос в рамках Трёхсторонней контактной группы пока не обсуждался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Украины при ЕС Николай Точицкий заявил о переговорах с Польшей, которая может стать поставщиком западной вакцины от коронавирусной инфекции на Украину.

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