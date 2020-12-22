Москва, 22 декабря, 2020, 11:39 — ИА Регнум. На фоне новостей о появлении нового штамма коронавируса позитивный настрой на нефтяном рынке ослаб. Об этом 22 декабря заявила заведующая кафедрой стратегического управления топливно-энергетическим комплексом РГУ нефти и газа им. Губкина Елена Телегина на телеканале «Россия 24».

Павел Редин ИА Красная Весна Добыча нефти

«Сейчас пандемия развивается, плюс рождественские праздники. Мы можем увидеть снижение цены достаточно долгосрочное, диапазон — может быть, месяц», — заявила Телегина.

«Потом будет коррекция, рынок отыграет. То, что вакцинация сейчас будет развиваться, ускорит позитивный настрой рынков. Но ожидать, что рынки отыграют значительно и мы восстановимся быстро, не стоит. Сейчас фьючерсы по февралю выглядят, конечно, сейчас недооптимистично», — подчеркнула она.

Новый, более заразный штамм коронавируса была впервые зафиксирован в Великобритании в сентябре, однако распространяться начал в конце декабря. Он также был зафиксирован в Дании, Нидерландах и Австралии, ЮАР и Италии.

На фоне мутации коронавируса цена нефти марки Brent 21 декабря опустилась более чем на 5% — ниже 50 долларов за баррель.