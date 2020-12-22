Париж, 22 декабря, 2020, 11:26 — ИА Регнум. Глава крупной французской сети продуктовых магазинов Système U Доминик Шелше заявил, что из-за приостановки транспортного сообщения с Великобританией Франция может оказаться без рыбы и морепродуктов на Рождество.

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В своем интервью BFM TV во вторник, 22 декабря, Шелше пояснил, что, «поскольку грузовые автомобили остаются заблокированными по ту сторону границы, то есть в Великобритании, мы можем так не дождаться тех продуктов, которых ждем к праздникам… Это, прежде всего, рыба, креветки и моллюски».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Франции запретили въезд на территорию страны лиц и торгового транспорта, прибывающих из Великобритании, в связи с распространением нового, более заразного вида коронавируса.