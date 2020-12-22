Магас, 22 декабря, 2020, 11:12 — ИА Регнум. Уровень прожиточного минимума пенсионера повысился в Ингушетии. С 2021 года он составит 9020 рублей. Указ об этом подписал глава республики Махмуд-Али Калиматов, сообщается на официальном портале правовой информации.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пенсионер

Размер повышения прожиточного минимума пенсионера составил всего 174 рубля. Ранее этот показатель в Республике Ингушетия равнялся 8846 рублям.

Напомним, среди соседей Ингушетии по Северо-Кавказскому федеральному округу наименьший уровень прожиточного минимума пенсионеров был установлен на 2020 год в Ставропольском крае — 8297 рублей, наибольшая сумма — в Кабардино-Балкарии — 9598 рублей.

На днях в Кабардино-Балкарии повысили прожиточный минимум пенсионера на 2021 год на 519 рублей. Теперь он будет составлять 10 198 рублей, что больше, чем у ингушских пенсионеров на 1 178 рублей.