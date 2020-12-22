Москва, 22 декабря, 2020, 11:04 — ИА Регнум. К рискам резкого ускорения инфляции в 2021 году можно отнести введение антироссийских санкций со стороны Запада и падение курса рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Инфляция в России в IV квартале 2020 года усилилась и в годовом выражении в ноябре достигла 4,7%. По итогам 2020 года можно предполагать инфляцию в 4,7−4,9%, — сказала она. — Хотя Центробанк прогнозировал ее на уровне 3,9−4,2%. На 2021 год Центробанк прогнозирует показатель инфляции вблизи целевого значения монетарной политики в 4%. Можно согласиться с этим среднегодовым прогнозом ЦБ РФ. Однако в краткосрочные периоды 2021 года инфляция временно может превышать 4% из-за роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также ограничений предложения некоторых продовольственных товаров, импортных товаров и товаров с импортной составляющей».

Как полагает Степанова, в начале 2021 года, скорее всего, удастся сдержать рост инфляции в пределах 4,8−5%.

«К рискам резкого ускорения инфляции в 2021 году можно отнести введение антироссийских санкций со стороны Запада и падение курса рубля, а также рост мировых цен на сельскохозяйственные товары, товары с импортной составляющей», — сказала она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что основной риск резкого ускорения инфляции в России — это ужесточение санкционной войны.