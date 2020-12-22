Санкт-Петербург, 22 декабря, 2020, 11:20 — ИА Регнум. В отношении вандалов, затушивших Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге, возбудили уголовное дело по факту надругательства над телами умерших и местами их захоронения. Однако сами злоумышленники пока не задержаны. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Марсово поле

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 17 декабря в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что на мемориале «Борцам Революции» на Марсовом поле затушен Вечный огонь. За короткое время горение факела было восстановлено.

Полицейские установили, что за 15 минут до полуночи двое неизвестных злоумышленников снегом затушили Вечный огонь и с места происшествия скрылись.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения), — заявили в ведомстве. — В настоящее время полицией предприняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному преступлению».