Москва, 22 декабря, 2020, 11:01 — ИА Регнум. В Госдуме приветствовали возрождение вытрезвителей, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Винсент Ван Гог. Пьяницы. 1890

«Мы приветствуем возвращение к советскому опыту. В третьем, четвертом созыве фракция КПРФ вносила законопроекты, но они отклонялись под предлогом того, что нарушались права человека», — отметил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

У парламентария вызвал сомнение сам способ, как это делается, вариант, когда полномочия могут быть переданы частному лицу, которое будет осуществлять деятельность в рамках ГЧП, вызывает вопрос.

«Я сомневаюсь, что с улицы будут забирать бомжей, доставать из снега, не надеясь на компенсацию», — рассуждает он.

Госдума в третьем чтении приняла закон о вытрезвителях. Правила организации деятельности таких специализированных организаций, включая виды помощи, которая оказывается в указанных специализированных организациях, утверждаются совместно Минздравом, Минтрудом и МВД.