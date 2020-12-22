Москва, 22 декабря, 2020, 10:55 — ИА Регнум. «Коронавирус» стал главным словом 2020 года в России. Об этом 22 декабря рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Девушка в маске

«Слово года — «коронавирус». На втором месте — «поправки к Конституции». Затем идет «самоизоляция», — рассказал Фёдоров.

После этой тройки лидеров идут такие слова, как «врачи», «дистанционное обучение», «кризис», «неопределенность», «вакцина».