Вашингтон, 22 декабря, 2020, 10:53 — ИА Регнум. Исследование, призванное установить причины возникновения у некоторых людей острой аллергической реакции после введения вакцины от коронавируса, которая разработана американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, начнет спустя несколько недель Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID). Об этом 22 декабря сообщает телеканал CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

По данным телеканала, в данный момент идет подготовка и планирование такого исследования, в котором, как предполагается, будут принимать участие несколько сотен человек, у которых наблюдалась в течение их жизни острая аллергическая реакция.

«Мы несколько обеспокоены, что люди с аллергиями, у которых подобная реакция возникала на многие вещи, не только на вакцины, могут сейчас опасаться проходить вакцинацию», — заявил глава отделения биологии аллергии, астмы и заболеваний дыхательных путей Элкис Тогиас.

При этом указывается, что исследования NIAID могут коснуться вакцины от другой американской компании — Moderna, также ранее получившей разрешение на применение в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря член Национального комитета Ирана по борьбе с COVID-19 Мину Мохраз заявила, что в настоящий момент подготовлена почва для проведения испытания вакцины от коронавирусной инфекции на людях.