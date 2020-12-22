Стокгольм, 22 декабря, 2020, 10:51 — ИА Регнум. Вплоть до сегодняшнего дня власти Швеции никоим образом не изменили своей стратегии по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом 22 декабря в интервью политическому обозревателю SVT Матсу Кнутсону заявил премьер-министр страны Стефан Лёвен.

Frankie Fouganthine Стефан Лёвен

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«Я могу понять эту щекотливую мысль, что она была изменена, но в основном она остается той же самой. Мы сдерживаем распространение коронавирусной инфекции в максимально возможной степени. Мы следим за тем, чтобы у системы здравоохранения были все необходимые ресурсы», — заявил премьер-министр.

В свою очередь, Кнутсон попросил главу правительства прокомментировать, почему вчерашнее объявление о прекращении международного сообщения с Данией и Великобританией заняло настолько много времени.

«В некоторых странах это решение может принять отдельный министр, в Швеции требуется, чтобы решение принимало целое правительство, и у нас есть конституционное требование, согласно которому нам следует заниматься государственным управлением должным образом», — ответил Лёвен.