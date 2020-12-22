Москва, 22 декабря, 2020, 10:41 — ИА Регнум. Многомиллионный иск от Минобороны России получило ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь», которое среди прочего занимается серийным производством боевых надводных кораблей. Иск арбитраж Москвы начнёт рассматривать 2 февраля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Судостроительный завод «Северная верфь»

Претензии министерства поступили в суд 7 декабря 2020 года. В деле речь идёт «о взыскании денежных средств по государственному контракту №1 820 187 304 411 442 108 694 528 от 10 декабря 2018 года в размере 11 923 376 рублей 78 копеек». Детали спора пока неизвестны.

Также 11 января 2021 года арбитраж рассмотрит иск Минобороны РФ к верфи, поданный в ноябре. Сумма претензий по этому делу составляет 97 632 000,2 рубля.

По информации с сайта верфи, она ведёт свою историю с 1912 года — от своей предшественницы «Путиловская верфь». Предприятие специализируется не только на строительстве боевых кораблей, но и на их ремонте. На «Северной верфи» на сегодня идёт выполнение государственного оборонного заказа.