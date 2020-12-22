Москва, 22 декабря, 2020, 10:37 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о новых полномочиях полиции, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Цитата из к/ф «А поутру они проснулись» реж. Сергей Никоненко. 2003. Россия Вытрезвитель

Закон наделяет сотрудников полиции правом доставлять в вытрезвители граждан, которые находятся в общественных местах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Речь о тех гражданах, которые не могут самостоятельно двигаться, не могут ориентироваться в обстановке или же о тех, чьи действия угрожают другим гражданам.

Сегодня сотрудники полиции могут доставлять таких людей только в медицинские организации.

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Закон идет в развитие принятых норм о воссоздании в России вытрезвителей по решению регионов на основе государственно-частного партнерства.