Кызыл, 22 декабря, 2020, 10:35 — ИА Регнум. В Туве зарегистрирована значительная прибавка скота в хозяйствах. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.

Скриншот со страницы главы Тувы в Instagram Поголовье скота в хозяйствах Тувы увеличилось на 7%

«Входим в зиму с хорошей прибавкой скота в хозяйствах. Поголовье увеличилось на 7%», — отметил руководитель региона.

По его словам, крупного рогатого скота (КРС) стало больше на 39,9 тысячи голов, овец и коз — на 240,9 тысячи, лошадей — почти на 14 тысяч.

В Туве в 2020 году появилось 176 новых чабанских стоянок. Их общее количество достигло 3310.

Кара-оол поручил республиканскому министерству сельского хозяйства и продовольствия проверить каждую стоянку, посмотреть, сколько там людей, в том числе стариков и детей. Отдельное внимание руководитель региона призвал уделить труднодоступным стойбищам, которых в Туве насчитывается свыше 700.

Специалисты проанализируют, сколько в хозяйствах корма, и какие из них будут нуждаться в помощи, если зима окажется снежной и тебенёвка будет невозможной.

Отметим, в целом в Туве в этом году кормов запасено больше, чем в 2019-м.