Барнаул, 22 декабря, 2020, 10:28 — ИА Регнум. Алтайский политтехнолог Антон Понкрашёв пока настороженно относится к намерению Госсовета РФ взяться за оценку эффективности работы губернаторов. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он, в частности, отметил что дать оценку такой инициативе можно будет после того, как будет обозначена цель данного исследования:

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если говорить в целом про рейтинг эффективности губернаторов, то он уже есть. И его одобрил президент. Речь идёт и постановлении правительства по методике расчета показателей эффективности губернаторов, разработанный Федеральной службой государственной статистики (Росстат). Там 15 критериев, и все они довольно полно оценивают работу губернаторов. Там и про доверие к власти, и про уровень заработной платы и так далее. В апреле 2019-го Владимир Путин его утвердил.

Что за рейтинг будет у Госсовета, посмотрим. Главное, понять, для чего эти рейтинги нужны, если для внутреннего пользования, то это одна история, власть тогда сможет вносить коррективы в свою работу. Если они будут публичными, то будут использоваться для элитной борьбы внутри региона».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о намерении Государственного совета РФ принять участие в разработке критериев эффективности деятельности руководителей регионов сообщил помощник президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин. По его словам, показатели правительство предложит на рассмотрение президенту.

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