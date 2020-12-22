Ярославль, 22 декабря, 2020, 10:49 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2021 году изменятся предельные тарифы на проезд в общественном транспорте в нескольких городах, посёлках и районах. При этом в ряде районов тарифы останутся без изменений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов.

Yarregion.ru Оплата проезда в автобусе

Предельные тарифы — это максимум, выше которого нельзя поднимать цену. Реальную стоимость проезда устанавливают местные власти в каждом муниципальном образовании.

В городском общественном транспорте вырастут предельные тарифы на проезд автобусом в Любиме (с 24,27 до 25 рублей, рост 3%), Гаврилов-Яме (с 23,67 до 24,11 рублей, рост 1,9%), поселках Борисоглебском (с 26,46 до 26,67 рублей, рост 0,8%) и Пречистом (рост с 24,03 до 24,51 рублей рост 2%).

В районах области на внутримуниципальном транспорте вырастет предельная стоимость пассажирокилометра в Большесельском районе (с 7,51 до 7,62 рублей, рост 1,5%), Гаврилов-Ямском районе (с 6,93 до 6,97 рублей, рост 0,6%), Любимском (с 6,85 до 7,06 рублей, рост 3,1%), Пошехонском районе (с 5,23 до 5,39 рублей, рост 3,1%), Ростовском районе (с 3,05 до 3,11 рублей, рост 2%), Брейтовском районе (с 8,6 до 8,79 рублей, рост 2,2%), Первомайском районе (с 8,78 до 9,01 рублей, рост 2,6%)

А вот в Борисоглебском районе, напротив, предельный тариф даже снизится с 6,51 до 6,24 рубля или на 4,1%. Это самое значительное изменение тарифа. Оно было сделано по результатам экспертизы затрат на перевозки. Впрочем, жители снижение на себе никак не ощутят, поскольку установленная властями стоимость проезда в 2020 году была ниже максимума — 6 рублей за пассажирокилометр.

Тарифы пересмотрены по обращениям администраций муниципальных образований и самих перевозчиков.

«Пересмотр предельных (максимальных) тарифов на пассажирские перевозки происходит ежегодно. Изменение предельных (максимальных) тарифов на 2021 год обусловлено ростом цен на топливо, запасные части, шины, индексацией заработной платы персонала, предотвращением сбоев в транспортном обслуживании населения. Рост предельных тарифов на перевозки пассажиров на 2021 год не превышает индекс потребительских цен на 2021 год в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области.

Стоит отметить, что автотранспортные предприятия Ярославля и мэрия областного центра за пересмотром тарифов пока не обращались.