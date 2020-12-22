В Ярославской области изменятся тарифы на проезд
Ярославль, 22 декабря, 2020, 10:49 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2021 году изменятся предельные тарифы на проезд в общественном транспорте в нескольких городах, посёлках и районах. При этом в ряде районов тарифы останутся без изменений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов.
Предельные тарифы — это максимум, выше которого нельзя поднимать цену. Реальную стоимость проезда устанавливают местные власти в каждом муниципальном образовании.
В городском общественном транспорте вырастут предельные тарифы на проезд автобусом в Любиме (с 24,27 до 25 рублей, рост 3%), Гаврилов-Яме (с 23,67 до 24,11 рублей, рост 1,9%), поселках Борисоглебском (с 26,46 до 26,67 рублей, рост 0,8%) и Пречистом (рост с 24,03 до 24,51 рублей рост 2%).
В районах области на внутримуниципальном транспорте вырастет предельная стоимость пассажирокилометра в Большесельском районе (с 7,51 до 7,62 рублей, рост 1,5%), Гаврилов-Ямском районе (с 6,93 до 6,97 рублей, рост 0,6%), Любимском (с 6,85 до 7,06 рублей, рост 3,1%), Пошехонском районе (с 5,23 до 5,39 рублей, рост 3,1%), Ростовском районе (с 3,05 до 3,11 рублей, рост 2%), Брейтовском районе (с 8,6 до 8,79 рублей, рост 2,2%), Первомайском районе (с 8,78 до 9,01 рублей, рост 2,6%)
А вот в Борисоглебском районе, напротив, предельный тариф даже снизится с 6,51 до 6,24 рубля или на 4,1%. Это самое значительное изменение тарифа. Оно было сделано по результатам экспертизы затрат на перевозки. Впрочем, жители снижение на себе никак не ощутят, поскольку установленная властями стоимость проезда в 2020 году была ниже максимума — 6 рублей за пассажирокилометр.
Тарифы пересмотрены по обращениям администраций муниципальных образований и самих перевозчиков.
Стоит отметить, что автотранспортные предприятия Ярославля и мэрия областного центра за пересмотром тарифов пока не обращались.