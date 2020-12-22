Москва, 22 декабря, 2020, 10:18 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о номере вызова экстренных служб «112», передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

75.mchs.gov.ru Горячая служба МЧС России

Систему, которая работает в 56 регионах России, распространяют на все 85 субъектов РФ.

Закон предполагает создание в регионах операторов системы-112 и диспетчерских служб. Звонок на номер 112 будет бесплатным, причем соединение с оператором состоится при отсутствии денег на счете, а также в случае, если сим-карта отсутствует.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.