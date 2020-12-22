Чебоксары, 22 декабря, 2020, 10:09 — ИА Регнум. В 2020 году наиболее сложным было синхронизировать и объединить действия властей всех уровней, правоохранителей и надзорно-контрольных органов в борьбе с пандемией коронавируса. Вся «страна перестраивалась». Об этом заявила вице-премьер — министр образования Чувашии Алла Салаева, отвечая на вопросы ИА REGNUM о главных достижения года и о том, чего не удалось сделать.

Cap.ru Алла Салаева

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Глава минобразования призналась, что лично для неё год «очень сложный».

«Из того, что не получилось, особых моментов нет, потому что вся наша работа, особенно как вице-премьера, была сложна, так как нужно было принимать много административных правильных решений по организации борьбы с COVID-19», — сказала Алла Салаева, которая также является руководителем рабочей группы.

По её словам, «самое сложное» было синхронизировать на базе муниципалитетов действия всех ответственных структур в борьбе с коронавирусом — органы власти, правоохранителей, контрольно-надзорные структуры. Были выезды в Ядрин и Алатырь, где весной складывалась наиболее критическая эпидемиологическая ситуация, и власти вынуждены были ужесточать ограничительные меры.

«Это, наверное, самые сложные моменты были. Вся страна перестраивалась», — отметила вице-премьер.

Алла Салаева также подчеркнула, что ей «интересно работать» под руководством Олега Николаева, сформирована «хорошая команда, где все друг другу помогают, и открытость определённая, честность присутствует»:

«Мне кажется, что 21-й год будет для нашего 21-го региона более наполнен яркими, хорошими, победными событиями».