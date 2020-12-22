Москва, 22 декабря, 2020, 10:12 — ИА Регнум. Видеохостинг YouTube является основным источником фейковых новостей среди зарубежных интернет-платформ. Об этом сообщили 22 декабря в пресс-службе Роскомнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM YouTube

«Из иностранных платформ большая часть фейковых новостей распространялась видеосервисом YouTube», — рассказали в ведомстве РИА Новости об итогах 2020 года.

В Роскомнадзоре уточнили, что в текущем году 60% недостоверных публикаций так или иначе касались пандемии нового коронавируса. При этом российские площадки удаляют фейки по требованию ведомства через несколько минут либо часов, тогда как зарубежные делают это не так оперативно либо не удаляют фейки вовсе.