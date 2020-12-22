Калуга, 22 декабря, 2020, 10:19 — ИА Регнум. Законопроект о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных энергетиков разработали члены Молодежного парламента Калужской области. Документ создан на основании обращений родителей в социальных сетях, этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного Собрания региона. Под запрет не попадут чайные и кофейные напитки и безалкогольные напитки на основе кофейных и чайных экстрактов.

Zskaluga.ru На заседании Молодежного парламента Калужской области

«В этой работе мы исходили из данных медицинских исследований, подтверждающих вред регулярного употребления таких напитков для человека, а также опыта законотворческой работы других регионов», — заявила председатель молодежного парламента Дарья Никеева.

Проект закона о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных энергетиков, поддержанный молодежным парламентом, будет внесён на рассмотрении депутатами Законодательного Собрания области. С его принятием будут установлены и меры административной ответственности за нарушение требований закона.