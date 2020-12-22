Барнаул, 22 декабря, 2020, 10:05 — ИА Регнум. К неутешительным выводам пришли авторы четвертого рейтинга эффективности управления в городских округах России. Судя по публикации «Ведомостей», Барнаул оказался в нём на предпоследнем месте. Хуже ситуация обстоит только в Биробиджане.

Иван Шилов ИА REGNUM Барнаул

Согласно данным, подготовленным Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), по итогам оценки политико-управленческих и социально-экономических блоков лидерами рейтинга стали Тюмень, Ханты-Мансийск, Казань, Грозный и Салехард.

По сравнению с предыдущим рейтингом больше изменений нашлось среди аутсайдеров, что говорит о том, что в сложных социально-экономических условиях власти городов добились разных результатов, считают его авторы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, во втором рейтинге эффективности управления в городских округах РФ Барнаул находился на 85-м месте. В декабре 2018 г., когда главой столицы Алтайского края был Сергей Дугин, отмечалось, что наравне с Барнаулом свои позиции улучшили Волгоград, Омск, Тамбов, Архангельск и Нижний Новгород.

Вопросы к нынешнему сити-менеджеру Барнаула Вячеславу Франку (креатура алтайского губернатора Виктора Томенко) появились сразу после его назначения. В частности, именно ему было поручено организовать в Барнауле новое место для госпиталя, где будут лечить больных с коронавирусом. Но, развалив за полтора месяца два торговых центра, рабочая группа под его руководством расписалась в неудаче — открывать госпиталь вне стен медицинских учреждений — очень дорого.

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