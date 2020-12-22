Пхеньян, 22 декабря, 2020, 09:58 — ИА Регнум. С начала пандемии коронавируса по 10 декабря 10 960 человек в КНДР сдали тест на коронавирус. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отчёт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Известно, что в период с 27 ноября по 3 декабря тестирование в стране прошли 791 человек, с 3 по 10 декабря — 766 человек. При этом о случаях заражения не сообщается.

Отмечается, что у 4445 человек, сдавших тест на коронавирус, наблюдались симптомы респираторного заболевания, гриппа или высокая температура в период самоизоляции. В общей сложности на карантине в Северной Корее были помещены 33 223 человека.

Напомним, что власти КНДР неоднократно заявляли об отсутствии случаев заражения коронавируса, аргументируя это введением жестких мер и закрытием границы.