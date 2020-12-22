Скопье, 22 декабря, 2020, 09:49 — ИА Регнум. Северная Македония готова легализовать общедоступное употребление марихуаны. Об этом заявил премьер-министр страны Зоран Заев, сообщает ИА REX. Также будут сняты ограничения на экспорт медицинского каннабиса.

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С 2016 года выращивание марихуаны в медицинских целях стало законным в Северной Македонии, но законы разрешают экспорт только настоек, масел и других экстрактов. Ожидается, что этот экспорт принесет 250 миллионов евро дохода в год и создаст хорошо оплачиваемые рабочие места. Заев добавил, что список заболеваний, которые можно лечить с помощью продуктов на основе каннабиса, также будет расширен.

Все больше и больше европейских стран декриминализируют употребление марихуаны, но продажа в развлекательных целях по-прежнему запрещена. Однако марихуана — самый распространенный наркотик на континенте, объем продаж которого в прошлом году составил 11,6 млрд евро.