Стокгольм, 22 декабря, 2020, 09:42 — ИА Регнум. Лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон выступил за введение полного запрета на въезд в Швецио, пока ситуация с новым мутировавшим коронавирусом не будет взята под контроль. Об этом политик сообщил на странице в соцсети Twitter.

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"То, что новый вариант вируса будет изолирован в Великобритании и Дании, кажется маловероятным», — написал Окессон.

Лидер «Шведских демократов» также хочет, чтобы все граждане Швеции, прибывающие в страну, были помещены на карантин.

Напомним, что за прекращение международного сообщения Швеции с Данией выступали лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон и лидер «Левых» Нуши Дадгостар. Вечером 21 декабря правительство Швеции объявило о закрытии границы с Данией и ввело 48-часовой запрет на въезд из Великобритании.