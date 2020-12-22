Москва, 22 декабря, 2020, 09:39 — ИА Регнум. Спустя пять-семь лет новая коронавирусная инфекция будет в большей степени заразной, однако при этом последствия вызываемого ею COVID-19 станут менее тяжёлыми. Об этом 22 декабря заявил инфекционист Евгений Тимаков.

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»Постоянно вирусы все мутируют, и коронавирус не исключение», — приводит его слова РИА Новости.

При этом инфекционист отметил, что у SARS-CoV-2 мутации являются не такими выраженными и не такими значительными для изменения его генома, однако они меняют свойства вируса.

Также Тимаков рассказал, что в первую очередь вирусу необходимо в любом случае выжить во внешней среде, не убивая своего хозяина.

«То есть со временем, через пять-семь лет коронавирусная инфекция видоизменится в любом случае. Она будет больше передаваться, будет более контагиозной, но при этом меньше будет вызывать осложнений», — добавил он.

Кроме того, по мнению инфекциониста, это в настоящее время и наблюдается в Великобритании.

«Вирус контактнее на 70%, но при этом данных о том, что он протекает тяжелее, нет», — уточнил Тимаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Гватемалы закрыли въезд из Великобритании и ЮАР на два месяца.