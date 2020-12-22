Стокгольм, 22 декабря, 2020, 09:37 — ИА Регнум. Одной из самых больших ошибок Швеции этой весной был недостаточно быстрый ответ властей на те вызовы, с которыми столкнулась страна в начале пандемии коронавируса. Поэтому немедленный запрет на въезд из Великобритании может пойти стране на пользу, если исходить из того, что мутировавший коронавирус еще не достиг территории Швеции. Об этом в своей статье написал журналист газеты Aftonbaldet Вольфганг Ханссон.

Коронавирус

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»Когда 31 января в Швеции был обнаружен первый зараженный коронавирусом, это был путешественник из Уханя, который сам связался с властями и был быстро изолирован. Этот образцовый поступок убаюкивал нас ложной уверенностью в том, что Швеция все контролирует … Коронавирус в своей первоначальной форме и так чрезвычайно контагиозен. Еще более заразный вирус — редкий и никем не желанных подарок на Рождество … Может быть, Швеции пора опробовать обязательный карантин в специальных охраняемых отелях», — написал журналист.

Ханссон также отметил, что к запрету на въезд из Великобритании шведские власти прибегли под давлением других стран, показавших быстрый пример антикризисного реагирования.