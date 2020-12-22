Калуга, 22 декабря, 2020, 09:24 — ИА Регнум. В Калужской области для оказания адресной поддержки малоимущих граждан совместно с органами местного самоуправления проводится работа по реализации «социального» хлеба. Об этом 21 декабря заявил на заседании рабочей группы регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции министр конкурентной политики региона Николай Владимиров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Побежимова ИА Красная Весна Хлеб

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По словам министра, в крупнейших торговых сетях области на постоянной основе проводятся акции, действуют специальные предложения, пенсионерам в определенные дни предоставляются скидки в размере 5% и 10% на продукты питания. Для предотвращения большого скопления людей в предпраздничные дни в магазинах открыты дополнительные кассы, увеличен график работы, некоторые перешли на круглосуточный режим.

«С целью сдерживания необоснованного роста цен ежедневно проводится ценовой мониторинг по 67 наименованиям продовольственных и непродовольственных товаров и мониторинг применения 10%-ной торговой надбавки на отдельную группу товаров», — подчеркнул Николай Владимиров.