Москва, 22 декабря, 2020, 09:09 — ИА Регнум. Почти четверть жителей России решили не звать детям на Новый год Деда Мороза и Снегурочку из-за коронавируса, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком «Открытие».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дед Мороз и Снегурочка

Отмечается, что для Деда Мороза со Снегурочкой встреча 2021-го года «обещают быть не слишком урожайными с финансовой точки зрения».

Так, 65% жителей России и 70% жителей столичного региона заявили, что в принципе не имеют привычки приглашать для детей Деда Мороза.

«Но еще 22% откажутся от этого из-за пандемии и экономии денег», — сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса.

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О планах пригласить новогодних персонажей сообщили лишь 6% опрошенных, 7% рассматривают такую возможность.

Опрос был проведен с 14 по 21 декабря среди 1 тыс. жителей России в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников посоветовал жителям России встречать Новый год в кругу родных и близких. Мясников посоветовал приглашать «на праздник всех, кого хотите видеть — семья, друзья». Провести же сам праздник лучше в домашней обстановке, уточнил он.

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