Джакарта, 22 декабря, 2020, 09:03 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что за границей коронавирусом заразились 2345 граждан страны, сообщает Kompas.

(сс) muhammad adil Женщины в масках. Индонезия

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Известно, что за сутки коронавирус подтвердили у 23 индонезийских граждан в четырех странах, а именно в Иордании, Катаре, Египте и на Тайване.

Издание отмечает, что в общей сложности 163 гражданина Индонезии скончались от коронавируса, а еще 580 граждан находятся на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, транспортная служба национальной полиции Индонезии распространила 20 тысяч наборов для быстрого проведения анализа на антигены к коронавирусу.