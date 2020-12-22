Куала-Лумпур, 22 декабря, 2020, 08:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин объявил, что правительство подписало соглашение с фармацевтической компанией AstraZeneca о закупке 6,4 миллиона доз вакцины против коронавируса, сообщает Antara.

Cheshire East Council Компания AstraZeneca

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"Правительство обеспечило 40-процентную гарантированную поставку вакцин через соглашения с COVAX, Pfizer и AstraZeneca», — заявил премьер-министр Малайзии в своем обращении.

Премьер-министр отметил, что после всех переговоров и соглашений, которые были и будут подписаны правительством, Малайзия потратит 504,4 млн долларов США.

Правительство Малайзии продолжит переговоры с другими фармацевтическими компаниями, чтобы обеспечить стране надлежащий доступ к бесплатным поставкам вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, Малайзия в ближайшее время заключит соглашение о поставке в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V».