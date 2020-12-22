Екатеринбург, 22 декабря, 2020, 08:48 — ИА Регнум. Городская дума Екатеринбурга приняла отставку мэра Александра Высокинского, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Dylan_Payne Отставка

Глава города написал заявление об уходе по собственному желанию. За отставку мэра проголосовали 34 депутата на заседании гордумы.

Высокинский пообещал не забывать про город на новой должности — чиновник станет первым заместителем губернатора Свердловской области. «Буду работать, чтобы решать проблемы Екатеринбурга на областном уровне», — сказал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, и.о. главы города стал первый вице-мэр Алексей Орлов, перешедший в мэрию с поста первого вице-губернатора Свердловской области.