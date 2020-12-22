Бразилиа, 22 декабря, 2020, 08:45 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 25 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 декабря сообщает минздрав страны.

(сс) Agência Brasília Люди на улице в масках. Бразилия

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 25 019 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 7 263 619.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 527 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 187 291.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 6 286 980 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 25 445 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.