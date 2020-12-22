Москва, 22 декабря, 2020, 08:24 — ИА Регнум. Государственный совет РФ будет участвовать в разработке критериев эффективности деятельности руководителей регионов. Об этом помощник президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин сообщил журналистам.

Kremlin.ru Секретарь Госсовета Игорь Левитин

Он пояснил, что при участии Госсовета будут разработаны, согласованы и утверждены критерии показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти в регионах, а также органов местного самоуправления. Оценка деятельности губернаторов и местных властей будет проходить на площадке Госсовета.

Оценку эффективности, добавил Левитин, согласуют с губернаторами, они будут знать о показателях и в соответствии с ними строить свою работу. Показатели правительство предложит президенту.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря президент РФ Владимир Путин утвердил состав Государственного совета РФ. В Госсовет вошли 104 человека, глава государства является его председателем. Ближайшее заседание намечено на 23 декабря.