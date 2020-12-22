Владивосток, 22 декабря, 2020, 08:39 — ИА Регнум. Для реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке в ближайшие пять лет необходимо около 500 млрд рублей инвестиций в поддерживающую инфраструктуру, по триллиону рублей — для социальной и магистральной инфраструктур.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

Читайте также: Надо перестроить весь Дальний Восток: Трутнев

«Дальнему Востоку на проекты в общей сложности нужно минимум 2,5 трлн рублей. Для бюджета цифры неподъёмные, для частного бизнеса — совершенно запредельные. При этом на рынке избыток капитала, избыток ликвидности, у институциональных инвесторов, у банков, да и в первую очередь у граждан. Поэтому единственным верным ответом является усовершенствованный механизм государственно-частного партнерства в виде особого формата концессионных соглашений», — заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков каналу «Россия 24», говоря о планах по развитию инфраструктуры в ДФО.

Как сообщало ИА REGNUM, о расширении программы «Дальневосточный гектар», новшествах рыболовства, поддержке инвестпроектов, строительстве инфраструктуры на Дальнем Востоке, миграционных потоках и о многом другом рассказал на «Деловом завтраке» в «Российской газете» полпред президента в ДФОЮрий Трутнев.