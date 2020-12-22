Вашингтон, 22 декабря, 2020, 07:56 — ИА Регнум. Задержка нескольких миллионов посылок и писем к Рождеству угрожает американским гражданам из-за ситуации с коронавирусом в США. Об этом предупредила почтовая служба страны, сообщает издание The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

По информации организации, среди сотрудников наблюдается всплеск заражений коронавирусом. Так, среди инфицированных или находящихся на карантине работников службы числится более 19,6 тысячи человек.

Кроме того, организация столкнулась с еще двумя проблемами: сокращением внутренних расходов, а также увеличением количества поступающих посылок, на распределение которых не хватает ресурсов. При этом сотрудники в ряде офисов отказываются принимать новые отправления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее почтовая служба Великобритании приостановила прием посылок и писем, отправляемых в ЕС, из-за перегрузки транспортной системы, вызванной ситуацией c обнаружением с нового штамма SARS-CoV-2.