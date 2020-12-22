Новосибирск, 22 декабря, 2020, 07:21 — ИА Регнум. Дирекция единого заказчика-застройщика объектов здравоохранения Минстроя России объявила тендер на подготовку проектных документов, инженерные изыскания, а также строительство и поставку оборудования в федеральный детский реабилитационный центр на 300 коек. Его планируется возвести в Новосибирской области, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство

Начальная цена тендера с федеральным финансированием — 7 664 831 500 рублей. Победитель торгов должен будет привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа представителей малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций в объёме не менее 15% от цены контракта.

По условиям контракта, проектные документы должны быть готовы не позднее 1 июня 2021 года, госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий с положительным заключением должна пройти до 6 сентября 2021 года. На разработку рабочей документации отводится срок до 25 октября 2021 года, а на полный комплекс строительно-монтажных работ, включая поставку и монтаж оборудования, — до 7 мая 2024 года. В целом же сдать объект в Барышевском сельсовете Новосибирского района должны не позднее 5 августа 2024 года.

Строительство центра запланировано в рамках поручений президента РФ Владимира Путина, выданных в феврале 2019 года. Всего таких центров в РФ поручено возвести два. Они будут созданы по принципу «Умной клиники» с применением современных технологий.

Напомним, ранее в новосибирском правительстве сообщили, что средства на центр будут выделены из бюджета РФ по госпрограмме «Развитие здравоохранения». Реабилитацию в новом медучреждении будут проходить дети с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими болезнями и болезнями органов чувств. В центре также будут предусмотрены учебные классы, игровые комнаты.