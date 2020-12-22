Кемерово, 22 декабря, 2020, 06:39 — ИА Регнум. Кемеровские власти настаивают на том, чтобы был прирост по вывозу угля. Об этом на пресс-конференции сегодня, 22 декабря, заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, отвечая на вопрос про вывоз угля в восточном направлении и расширение БАМа и Транссиба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Мы понимали, что рынки сместятся на Восток. Но произошло ещё более быстрое смещение рынков, европейские рынки стали закрывать быстрее, чем планировали. Но рынок АТР развивается, и цены на уголь там выше. Важно было стабилизировать обстановку по вывозу угля на Восточный полигон. Летом мы утвердили методику, которая позволяет регулировать движение угля на Запад и на Восток. Мы настаиваем на том, чтобы у нас был прирост по вывозу угля, потому что это крайне негативно отразилось на экономике Кузбасса. Многие угольные компании несут огромные убытки, — уточнил Цивилёв. — Инвестиционные проекты, которым дали старт до кризиса, реализуются, но новые остановлены. Угольщики не понимают, как дальше действовать».

Сергей Цивилёв подчеркнул, что нужен четкий план по годам, как будет увеличиваться вывоз угля на Восток.