Москва, 22 декабря, 2020, 06:37 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал Министерству обороны России во взыскании многомиллионной неустойки с ПАО «НПО «Алмаз» имени Академика А. А. Расплетина». Истец требовал с разработчика зенитных ракетных комплексов и систем противовоздушной, противоракетной и воздушно-космической обороны почти 110 млн рублей. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны РФ

Судьей Каленюк полностью «в удовлетворении исковых требований» было отказано, но полный вариант решения пока не изготовлен и мотивировки суда неизвестны. Лишь уточняется, что речь шла о взыскании неустойки в размере 109 355 626,33 рубля.

На 13 января 2021 года назначено рассмотрение другого иска Минобороны РФ к «Алмазу» — на сумму 35 730 126,23 рубля, которая также фигурирует как неустойка.

Напомним, в декабре 2020 года министерство уже взыскало крупную неустойку с IT-холдинга «Техносервъ А/С», который до 2018 года связывали с банкирами Ананьевыми, на сегодня проходящими фигурантами по уголовному делу. С холдинга было взыскано 32,6 млн рублей неустойки, хотя истец просил почти 342 млн рублей.