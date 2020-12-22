Чебоксары, 22 декабря, 2020, 06:30 — ИА Регнум. В Чувашии продолжается работа по выявлению архивных документов, посвящённых истории строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, которые возводились в 1941 — 1942 годах. В Государственном историческом архиве Чувашии обнаружено 429 новых документов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила глава минкультуры Чувашии Светлана Каликова на оргкомитете по подготовке и проведению Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей.

Giachr.kaisa.ru Подлинник инструкции по охране и поддержанию в состоянии боевой готовности сооружений Сурского полевого оборонительного рубежа от 9 марта 1942 года (ГИА ЧР. Ф. Р–11. Оп. 10. Д. 58. Л. 74–75)

По словам министра, в Государственном историческом архиве Чувашии «просмотрено и проанализировано более 2 тыс. дел, выявлено и отсканировано 429 документов почти на 1 тыс. листов».

«В последующем документы станут хорошей базой для создания сборника архивных документов по истории строительства оборонительных рубежей на территории Чувашии», — сказала Светлана Каликова.

Данные материалы используют при подготовке книги «Подвиг тружеников Чувашии в строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей». Над изданием работают в Чувашском книжном издательстве. В состав авторского коллектива вошли историки и архивисты.

Как сообщало ИА REGNUM, исторический архив и архив современной истории Чувашии предлагает всем жителям республики присоединиться к акции по сбору документов, фотографий, писем и других материалов, связанных со строительством оборонительных рубежей.

Напомним, Сурский и Казанский рубежи строились в Чувашии в 1941 — 1942 годах и должны были защитить подступы к Казани и Уралу в случае взятия Москвы. На стройку мобилизовали в основном женщин, подростков и стариков, всего около 170 тыс. населения, что составляло на тот момент треть населения республики.