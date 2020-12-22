Кемерово, 22 декабря, 2020, 06:26 — ИА Регнум. Кемеровская область в 2020 году столкнулась с невыполнением обязательств РЖД по вывозу угля. Об этом во время пресс-конференции сегодня, 22 декабря, заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«В этом году мы столкнулись с невыполнением обязательств РЖД по вывозу угля, мы проходили пандемию и до сих её проходим. Но мы успешно преодолеваем эти трудности. Только благодаря тому, что мы вместе, мы справляемся с этими вызовами», — сказал глава региона.

Отметим, что в настоящее время в Кемеровской области проходит пресс-конференция губернатора Сергея Цивилева «800 дней. Итоги года». Она проходит в гибридном (дистанционно-очном) формате.

Читайте также: Пресс-конференция губернатора Кузбасса пройдёт в гибридном формате