Владивосток, 22 декабря, 2020, 04:50 — ИА Регнум. В Приморье почти восемь тысяч медработников получают с апреля стимулирующие выплаты за работу с ковидными пациентами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Павел Соболев ИА REGNUM Вход в красную зону

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Более 1,2 млрд рублей выделено на доплаты медработникам из бюджета Приморья. Стимулирующие выплаты получают 7928 человек.

Из федерального бюджета также на эти цели с 1 апреля по 31 октября получено 1,75 млрд рублей.

По информации минздрава Приморья, все деньги своевременно поступают в медучреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о дополнительных выплатах работникам государственных медицинских организаций, обеспечивающим оказание медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией.