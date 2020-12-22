Москва, 22 декабря, 2020, 03:36 — ИА Регнум. В рамках электронного аукциона Генеральная прокуратура России выберет исполнителя на многомиллионный контракт, в рамках которого исполнитель должен будет обеспечивать техподдержку государственной автоматизированной системы правовой статистики. Аукцион пройдёт 29 декабря 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Генеральная прокуратура РФ

Начальная цена контракта — 190 794 826,19 рубля. Размер обеспечения заявки составит 9 539 741,31 рубля, а размер обеспечения исполнения контракта — 57 238 447,86 рубля.

«Услуги по технической поддержке должны оказываться с даты подписания контракта до 31.12.2021 года», — отмечается в документации.

Напомним, порядок ведения системы правовой статистики был утверждён президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2016 года. В системе ведётся единый учёт заявлений, сообщений о преступлениях, состояния преступности, а также ситуации с раскрываемостью и результатами следственной работы, прокурорского надзора.