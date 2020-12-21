Британию «полностью устроит» выход из ЕС без соглашения — Джонсон
Лондон, 21 декабря, 2020, 23:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его правительство «полностью устроит» взаимодействие с Европейским союзом без соглашения о свободной торговле, 21 декабря передает BBC.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Борис Джонсон
«Позиция не изменилась… Не то чтобы мы не хотели сделки, но и условия ВТО нас полностью устроят», — заявил Джонсон журналистам.
Джонсон отметил, что Британии «жизненно важно» сохранить контроль над «собственными законами» и «собственным рыболовством» после окончательного выхода из ЕС.
Читайте также:«Больной человек Европы» — десятки стран запретили въезд из Британии