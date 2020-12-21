Лондон, 21 декабря, 2020, 23:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его правительство «полностью устроит» взаимодействие с Европейским союзом без соглашения о свободной торговле, 21 декабря передает BBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Позиция не изменилась… Не то чтобы мы не хотели сделки, но и условия ВТО нас полностью устроят» , — заявил Джонсон журналистам.

Джонсон отметил, что Британии «жизненно важно» сохранить контроль над «собственными законами» и «собственным рыболовством» после окончательного выхода из ЕС.

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