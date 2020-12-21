Киев, 21 декабря, 2020, 23:47 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский предложил отменить штрафы за обслуживание потребителей на неукраинском языке. Об этом он написал 21 декабря в своём Telegram-канале.

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Парламентарий напомнил, что с 16 января 2021 года вступает в силу закон, который предусматривает штрафы за обслуживание потребителей на каком-либо языке, кроме украинского.

«Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги, и ничего больше, остальное регулирует рынок», — считает Бужанский.

Он отметил, что закон о языке «весь кривой» и предложил отменить предусмотренный этим законом штраф в размере 6800 гривен, или $244.

«Не нужно рассказывать парикмахерам, на каком языке им стричь, и шиномонтажникам, на каком языке менять колесо. Они заплатили налоги, и больше ничем никому не обязаны, кроме своих семей», — подчеркнул парламентарий.

Бужанский добавил, что соавторами проекта закона об отмене штрафа стали 27 его коллег по фракции.

Напомним, ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень заявил, что штрафы будут бить не столько по карману бизнеса, сколько по его «репутации».